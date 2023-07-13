Принят закон о регулировании деятельности гаражных объединений

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании организации и деятельности гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов. В парламент его внесли председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак.

Закон формирует общий подход к определению таких объектов недвижимости как гаражи, к их государственной регистрации. В частности, документом вводятся понятия "территория гаражного назначения", "гаражный комплекс".

Так, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальные помещения и не более двух наземных этажей. Они могут быть отдельно стоящими, либо, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут располагаться в одном ряду с другими гаражами и иметь с ними общие стены, крышу, фундамент и коммуникации.

Большое внимание в законе уделяется вопросам общей собственности, управлению ей и закреплению положений о доле каждого собственника гаража в гаражном комплексе или машино-места в праве собственности на общее имущество.

В законе указан перечень того, что относится к общему имуществу в гаражном комплексе, а именно вспомогательные помещения, например, технические этажи и подвалы, чердаки, лестницы, лифты, коридоры, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции гаражного комплекса, механическое, электрическое и иное оборудование, находящееся в гаражном комплексе.

В соответствии с законом общее имущество находится в общей долевой собственности владельцев машино-мест и нежилых помещений. Доля в праве собственности пропорциональна общей площади принадлежащих собственнику машино-места, нежилого помещения. Каждый собственник обязан соразмерно со своей долей в праве на общее имущество участвовать в уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с общим имуществом.

В законе детально регулируются вопросы управления общим имуществом и способы управления.

Комментируя инициативу, Крашенинников отметил, что гаражи у домов на отдельных участках, а также отдельных объектов производственного и коммерческого назначения не попадают под действие закона. Также, как и гаражи, которые используются госорганами и органами местного самоуправления, паркинги в жилых домах (и строения, принадлежащие собственникам квартир в них), а также парковочные места в соответствии с Градостроительным кодексом.

"Ни в советское время, ни в постсоветский период у нас не было ни одного законодательного акта, посвященного гаражным объединениям. Сейчас в этом вопросе отсутствует схема управления, есть проблемы с использованием общего имущества, принадлежащего членам гаражных объединений. Закон призван навести порядок с гаражами и защитить права их владельцев", - сказал Крашенинников.

Закон снимет правовую неопределенность и позволит обеспечить защиту права собственности владельцев гаражей.

Положения закона будут распространяться и на отношения собственников гаражей, права на которые оформят в ходе гаражной амнистии.

По закону "о гаражной амнистии", который вступил в силу 1 сентября 2021 года, гражданин, использующий гараж, который был построен до 30 декабря 2004 года, имеет право получить в собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположено сооружение, бесплатно в срок до 1 сентября 2026 года. Для оформления права собственности потребуется одно заявление в органы местного самоуправления.