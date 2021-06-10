Росреестр уточнил, что не будет взимать плату за регистрацию гаражей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Росреестр не планировал взимать плату за регистрацию гаражей в рамках "гаражной амнистии", опровергли в ведомстве информацию руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

"Заявление Сергея Миронова о том, что Росреестр будет взимать плату за регистрацию гаражей в рамках "гаражной амнистии", не соответствует действительности", - подчеркнули в ведомстве.

Там пояснили, что участок под гаражом должен быть поставлен на кадастровый учет. Для этого собственнику нужно провести кадастровые работы, которые выполняет кадастровый инженер на рыночных условиях. Оплата работ по договору подряда полагается именно кадастровому инженеру, никаких платежей в пользу государства закон не предполагает.

Также в Росреестре подчеркнули, что законом закреплено право региональных органов власти и муниципалитетов обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков под ними – в таком случае затраты будет нести не владелец гаража, а субъект.

В ведомстве также добавили, что за государственную регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить госпошлину.

В настоящее время в субъектах совместно с региональными и муниципальными органами власти уже ведется подготовительная работа по реализации закона. Совместно с территориальными органами Росреестра будет обеспечено консультирование граждан и экспертная поддержка по всем возникающим вопросам.

Как сообщалось, 5 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии". Законом вводится упрощенный порядок оформления земельных участков с гаражами.

Так, гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года) будет иметь право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года, срок действия амнистии" устанавливается до 1 сентября 2026 года. По оценкам парламентариев, "гаражная амнистия" коснется более 3,5 млн россиян.