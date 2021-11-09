Диапазон IPO "СПБ Биржи" определен на уровне $10,5-11,4 за акцию

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках IPO "СПБ Биржи" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") определен на уровне около $10,5-11,4 за акцию, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Это соответствует рыночной капитализации компании в размере $1,2-1,3 млрд.

По словам собеседника агентства, биржа ожидает, что книга будет переподписана на этом уровне, в случае большого спроса компания может повысить коридор.

"СПБ Биржа" 18 октября официально объявила о планах IPO: до конца текущего года планируется размещение на собственной площадке, а в первом полугодии 2022 года планируется подать заявку в SEC для листинга на американской площадке. Биржа планирует использовать привлеченные в ходе IPO в России средства для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО "Бест Эффортс Банк" (СПБ Банк) и НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (СПБ Клиринг).

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что "СПБ Биржа" планирует в ноябре провести IPO на своей площадке, а получить листинг на Nasdaq в апреле 2022 года. Тогда же источники отмечали, что биржа в ходе российской сделки планировала разместить около 10% от уставного капитала и привлечь $150 млн. Предполагалось, что листинг в США принесет бирже еще $300 млн.

"СПБ Биржа" - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. "СПБ Биржа" работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. В обращении на организованных торгах "СПБ Биржи" находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером биржи, по последним официальным данным, является НП РТС (14%). "Фридом финанс" принадлежит 12,8%, ВТБ - 10,8%, Совкомбанку - 10%, группе "Тинькофф" - 5%, ООО "Воронежский ФИЦ" (владеет Елена Перова, ранее - Анатолий Гавриленко) - 3,6%, структурам "Атона" - 3,5%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%. Сергей Ентц владеет через ЗПИФ "Москва" 2,1% в бирже. Также долями в компании владеет менеджмент биржи и члены совета директоров.