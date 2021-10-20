Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100

Запчасти к самолетам дороги и их трудно оформлять и завозить, заявили в компании

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы со своевременным обслуживанием своих самолетов Superjet 100 (SSJ100) с логистикой, стоимостью запчастей, а также с отраслевым кризисом. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе перевозчика.

19 октября глава Минпромторга Денис Мантуров в президиуме Госсовета заявил, что ведомство и ГТЛК могут изъять эти самолеты у "Якутии" из эксплуатации из-за их несвоевременного обслуживания. Об этом сообщил РБК со ссылкой на трансляцию заседания на "России 24".

"Одним из основных проблематичных вопросов в части эксплуатации SSJ100 является высокая стоимость основных запчастей и трудность в логистике, что приводит к длительным простоям воздушных судов. Многие комплектующие производятся за рубежом и реализуются в иностранной валюте, требуют таможенного оформления", - объяснили в авиакомпании.

Еще одной проблемой назван продолжающийся отраслевой кризис, связанный с пандемией COVID-19, который вызывает "трудности в финансировании восстановления летной годности самолетов SSJ100".

В компании заверили, что в рамках договора с производителем по предоставлению запасных частей и подменных двигателей, вкладываются "значительные средства на поддержание летной годности воздушных судов".

По данным Росавиации, в парке "Якутии" сейчас четыре SSJ100. Перевозчик утверждает, что эксплуатирует пять воздушных судов данного типа, четыре из которых поставлены по договорам аренды с ПАО "ГТЛК".

"К сожалению, ввиду наличия ряда сложностей в эксплуатации SSJ100, из пяти воздушных судов авиакомпании находятся в летной годности и выполняют полеты только два", - уточнили в авиакомпании, заметив, что на постоянной основе ведутся переговоры ГТЛК по улучшению финансовых условий договоров аренды самолетов.

Кроме того, стороны обсуждают реструктуризацию задолженности, планируют заключение мировых соглашений.

АК "Якутия", как участник создаваемой Дальневосточной авиакомпании, видит эксплуатацию SSJ100 в качестве "стратегически необходимого направления своей деятельности и дальнейшего развития", подчеркнули в компании. В качестве решения проблемы, здесь видят консолидацию усилий Минпромторга, Минтранса, ГТЛК, ОДК "Сатурн", правительства Якутии и самого авиаперевозчика.

Авиакомпания имеет самостоятельный сертификат на техобслуживание самолетов SSJ100 по всем видам регламента, заявили в пресс-службе, уточнив, что необходимой авиационно-технической базой и персоналом с компетенциями по техническому обслуживанию SSJ100 в Дальневосточном федеральном округе обладает только "Якутия".