Сборы по ОСАГО за 9 месяцев выросли на 8% до 173 млрд рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Общая сумма начисленной премии по договорам ОСАГО за январь-сентябрь выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 173,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Количество заявленных и урегулированных убытков увеличилось на 14%, до 1,38 млн. Страховщики урегулировали 1,45 млн убытков, а совокупные выплаты за 9 месяцев составили 103,7 млрд рублей, увеличившись на 4%.

Что касается средней премии по договору, то она осталась почти неизменной по сравнению с 9 месяцами 2020 года – 5,55 тыс. рублей. Количество заключенных за этот период договоров обязательной "автогражданки" выросло по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 7%, с 29,1 млн до 31,2 млн штук.

"Средняя цена полиса ОСАГО бьет все рекорды стабильности: при том, что инфляция в стране по официальным данным Росстата составляет около 5% в год, полис обязательной "автогражданки" в 2019 году подешевел на 5%, и с тех пор его цена остается неизменной. Причина такого нетипичного поведения – резко возросшая вследствие проводимой ЦБ тарифной реформы конкуренция между страховщиками за безубыточных клиентов", - приведены в сообщении слова президента РСА Игоря Юргенса.

Как сообщалось ранее, Банк России 20 октября опубликовал проект указания, согласно которому тарифный коридор по ОСАГО может быть расширен вверх и вниз на 10% для легковых автомобилей физических лиц; на 4,9% - для общественного транспорта (автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, троллейбусы и трамваи); на 30%- для других категорий транспортных средств, в частности, для такси.