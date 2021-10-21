Brent торгуется у $85,68 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются в ходе торгов в четверг после подъема накануне.

К 8:14 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,16%), до $85,68 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,74 (0,87%) - до $85,82 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,01 (0,01%), до $83,41 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,98 (1,2%), до $83,42 за баррель.

Поддержку котировкам в ходе предыдущих торгов оказали данные о запасах топлива в США. По данным американского Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тысячу баррелей - до 426,54 млн баррелей. Резервы бензина снизились на 5,368 млн баррелей и составили 217,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,913 млн баррелей, до 125,39 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 2,2 млн и дистиллятов - на 2,4 млн.

Опубликованные днем ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По данным Минэнерго, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7%, по сравнению с 86,7% неделей ранее.