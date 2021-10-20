Сечин выразил уверенность в потенциале индийского рынка

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" уверена в долгосрочном потенциале индийского рынка, заявил главный исполнительный директор НК Игорь Сечин, который в онлайн-формате принял участие во встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с главами мировых нефтегазовых компаний.

"Мы уверены в долгосрочном потенциале индийского рынка и поэтому в 2017 году приобрели долю в Nayara Energy. Эта сделка остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор вашей страны. Мы расширяем наши инвестиции в индийскую экономику, увеличив сеть АЗС до 6300 станций, запущена масштабная программа развития нефтехимического производства с инвестициями порядка $750 млн на реализуемом сейчас этапе", - приводятся слова Сечина в сообщении НК.

Он также отметил возросшую важность долгосрочных контрактов, что подтверждает ситуация на газовом рынке: резкий рост цен на газ в настоящее время угрожает экономической стабильности и энергобезопасности.

"Роснефть" имеет большой опыт работы по долгосрочным контрактам, и развитие вертикально интегрированного сотрудничества с индийскими партнерами по всей цепочке создания стоимости - от новых проектов в разведке и добыче в России с совместным управлением потоками продукции - позволило бы укрепить энергетическую безопасность Индии", - заявил Сечин.

Глава "Роснефти" напомнил, что ведущие нефтегазовые компании Индии - ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat Petrorecources - активно инвестируют в крупнейшие российские проекты "Роснефти", такие как "Ванкорнефть", "Таас-Юрях", "Сахалин-1". "При этом есть и новые проекты - такие как флагманский проект "Роснефти" с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных гринфилд-проектов в мире", - добавил он.

По оценке Международного энергетического агентства, в долгосрочной перспективе Индия станет одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть и газ, отмечает НК. Так, к 2050 году доля страны в мировом потреблении нефти может вырасти с текущих 5% до 9-12%, в мировом потреблении газа - с 1,6% до 4-5%.

В мероприятии также участвовали министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, глава ВР Бернард Луни, министр энергетики Катара и глава Qatar Petroleum Саад Шерид Аль-Кааби, президент Saudi Aramco Амин Нассер, старший вице-президент ExxonMobil Питер Кларк, председатель Indian Oil Coporation Шрикант Мадхав Вайдиа, главный исполнительный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш, председатель Bharat Petroleum Арун Кумар Сингх, председатель Wood Mackenzie Саймон Флауэрс, вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества АО "Ванкорнефть". Эта компания, расположенная в Красноярском крае, ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР).

С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими участниками выступают "Роснефть", ExxonMobil и японская Sodeco). В 2020 году в рамках проекта было добыто 12,4 млн тонн нефти и конденсата, потребителям поставлено более 2,4 млрд куб. м газа.

"Роснефти" принадлежит пакет акций (49,13%) индийской Nayara Energy, в состав которой входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии. Компания уже приступила к реализации программы развития НПЗ: в рамках первого этапа планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 тыс. тонн в год.

В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей. Компания планирует дальнейшее расширение сети АЗС в Индии - до 8 тыс. в ближайшие три года.