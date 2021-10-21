Рубль в четверг утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне неоднозначных сигналов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,8-70,87 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,8625 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,6625 руб./EUR1 (+15 копеек к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,05 копеек к уровню закрытия 20 октября, до 76,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,3 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,63 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 21 октября на фоне неоднозначных внешних сигналов. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют утром незначительную разнонаправленную динамику. Давление на рынок также оказывает некоторое охлаждение инвесторов к рисковым активам.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $85,7 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,47 за баррель, что на 0,06% выше уровня на закрытие рынка 20 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,6%, китайский CSI300 растет на 0,35%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,12%.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в среду ростом, Nasdaq Composite незначительно снизился. Поддержку рынку оказывает сильная корпоративная отчетность, показывающая, что повышение цен на сырье и недостаток рабочих кадров не оказывают серьезного влияния на прибыли компаний.

При этом сдерживающим фактором для фондового рынка США в среду стал рост доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка десятилетних US Treasuries поднималась в ходе торгов до 1,673%, максимума с мая. По мнению экспертов, рост доходностей гособлигаций делает акции менее привлекательными, особенно при текущих, довольно высоких котировках.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) в среду, показал, что экономическая активность в США в августе-сентябре росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate). При этом, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит рабочей силы, ограничивали рост экономики и способствовали усилению инфляции, отмечается в обзоре.