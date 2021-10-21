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Tesla в III квартале зафиксировала рекордные чистую прибыль и выручку

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. в третьем квартале получил рекордные чистую прибыль и выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,6 млрд, или $1,44 в расчете на акцию, по сравнению со $331 млн, или $0,27 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль составила $1,86.

Выручка повысилась на 57% и достигла $13,8 млрд против $8,8 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,62 на акцию при выручке в $14 млрд.

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Tesla США

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