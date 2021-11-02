Tesla отзовет более 11,7 тыс. электромобилей из-за проблем с ПО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc отзовет около 11,7 тысячи электромобилей Model S, Model 3 и Model X выпуска 2017-2021 года, а также Model Y 2020-2021 выпуска года в связи с ошибкой в работе программного обеспечения.

В сообщении компании для Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA) говорится, что ошибка в работе ПО может приводить к незапланированному запуску системы аварийного торможения, пишет MarketWatch.

Проблема касается текущей версии ПО 36.5.2 2021 года, при этом она увеличивает риск аварии электромобилей. Tesla выпустила бесплатное обновление ПО.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов во вторник дешевеют на 4,2% в связи с тем, что главный исполнительный директор компании Илон Маск написал в Twitter, что сделка производителя электрокаров с Hertz Global Holdings Inc. по покупке 100 тыс. электромобилей Tesla еще не подписана.