Nord Stream 2 AG начала сертификацию как независимый газотранспортный оператор

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Оператор проекта строительства и эксплуатации "Северного потока 2" компания Nord Stream 2 AG подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы, сообщает компания.

"Заявка на проведение сертификации компании Nord Stream 2 AG не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении измененной Газовой директивы или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах", - отмечается в заявлении компании.

Заявка подана на основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) в соответствии с разделами 4b, 10 и далее закона об энергетической промышленности Германии (EnWG).

"В то же время компания Nord Stream 2 AG продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС (2019/692), а именно: обжалование в германских судах отказа в удовлетворении ходатайства об освобождении (дерогации) от применения положений Газовой директивы, производство по которому в настоящее время ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа (дело № VI-3 Kart 211/20 [V]), иск об отмене Газовой директивы в Суде справедливости ЕС (апелляция в настоящее время находится на рассмотрении в Суде справедливости, дело C-348/20 P), а также продолжающееся арбитражное разбирательство, касающееся нарушений договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве", - также говорится в заявлении компании.