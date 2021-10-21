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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил о готовности России наращивать экспорт удобрений в ЕС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия готова помочь Евросоюзу, столкнувшемуся с дефицитом удобрений на фоне взлета цен на сырье для их производства - природный газ, увеличением их поставок, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Я уже сказал, что закрываются предприятия (в ЕС - ИФ) по производству удобрений, а от них зависит качество и объем урожая. Но мы-то предоставляем на мировые рынки необходимые объемы удобрений. И дальше готовы наращивать", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что российские удобрения являются одними из лучших в мире, но "конкуренты наших компаний предпочитают не говорить об этом".

Путин заявил, что Россия также готова обеспечивать мировые рынки и продовольствием. "Россия обеспечит не только себя, но и основных партнеров на мировых рынках качественным и по приемлемым мировым ценам продовольствием", - сказал он.

Владимир Путин ЕС

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