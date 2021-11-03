Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Новость о квотах на экспорт удобрений "уронила" котировки "Акрона" и "Фосагро"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Акрона" подешевели на "Московской бирже" на 7,2%, до 8896 рублей за бумагу, а ценные бумаги "Фосагро" подешевели на 3,8%, до 5447 рублей за штуку на новостях об ограничении экспорта азотных и сложных удобрений.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 ноября объявил, что правительство решило на полгода ограничить экспорт азотных и сложных удобрений. Для азотных удобрений квота составит 5 900 тысяч тонн максимум, сложных - 5300 тысяч тонн.

Ограничение вводится с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022 года, квота будет нетарифной. Минпромторгу поручено распределить квоты между экспортерами до 25 ноября.

Акрон Фосагро Михаил Мишустин правительство Минпромторг

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 2024 года

Путин заявил о завершающихся испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Пандемия коронавируса

Власти Крыма разъяснили поправки к COVID-ограничениям

Власти Крыма разъяснили поправки к COVID-ограничениям

Российская Positive Technologies попала под санкции Минторга США

По факту крушения Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

По факту крушения Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

Семь человек погибли при крушении Ан-12 под Иркутском

Спасатели обнаружили под Иркутском горящий самолет

Грузовой Ан-12 пропал с радаров под Иркутском

Грузовой Ан-12 пропал с радаров под Иркутском

Двух ульяновских медиков заподозрили в фиктивной COVID-вакцинации 500 человек

Двух ульяновских медиков заподозрили в фиктивной COVID-вакцинации 500 человек

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });