Новость о квотах на экспорт удобрений "уронила" котировки "Акрона" и "Фосагро"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Акрона" подешевели на "Московской бирже" на 7,2%, до 8896 рублей за бумагу, а ценные бумаги "Фосагро" подешевели на 3,8%, до 5447 рублей за штуку на новостях об ограничении экспорта азотных и сложных удобрений.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 ноября объявил, что правительство решило на полгода ограничить экспорт азотных и сложных удобрений. Для азотных удобрений квота составит 5 900 тысяч тонн максимум, сложных - 5300 тысяч тонн.

Ограничение вводится с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022 года, квота будет нетарифной. Минпромторгу поручено распределить квоты между экспортерами до 25 ноября.