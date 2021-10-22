Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Набиуллина объяснила повышение ставки на 75 б.п. тем, что "мы не в зоне тонкой настройки"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Повышение ставки на 75 базисных пунктов с 6,75% до 7,5% является существенным и означает, что сейчас решения по ставке "не в зоне тонкой настройки", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

По ее словам, ситуация вокруг инфляционных ожиданий "потенциально опасна".

"Это существенный шаг (повышение на 75 базисных пунктов - ИФ). Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем (ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9% - ИФ)", - сказала Набиуллина.

ЭкономикаИнфляционные ожидания в октябре вновь выросли, обновив максимумЧитать подробнее

"Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем мы предполагали. И это требует большего ужесточения ДКП, чем планировалось в июльском прогнозе и ожидалось в сентябре", - отметила она.

"В августе и особенно в сентябре инфляция складывалась существенно выше прогноза. В первые недели октября инфляционное давление не демонстрирует признаков ослабления. Хотя сентябрьский сюрприз данных по инфляции вызван в основном временными факторами, мы расцениваем эту ситуацию как потенциально опасную из-за ее влияния на инфляционные ожидания", - сказала глава ЦБ.

"Инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве. Мясо, молоко, овощи - это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры даже при небольшом их весе в потребительской корзине может разогнать инфляционные ожидания. В прошлом году мы это видели на примере сахара и подсолнечного масла. В сегодняшней ситуации уже повышенных ожиданий это влияние может быть еще сильнее", - заявила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

Новости

Набиуллина объяснила повышение прогноза по инфляции урожаем и логистикой

Набиуллина объяснила повышение прогноза по инфляции урожаем и логистикой

"Лента" запустила онлайн-продажи через "AliExpress Россия"

ЦБ сохранил ястребиный сигнал с повышением ставки и усилил акцент на рисках инфляции

Рынок акций попал под волну продаж после неожиданно резкого повышения ставки ЦБ

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9%

Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 7,5%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 7,5%

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Молдавия введет режим ЧП в области энергетики

S&P 500 завершил торги с историческим рекордом, Dow Jones слабо снизился

S&P 500 завершил торги с историческим рекордом, Dow Jones слабо снизился
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });