Песков объяснил рост цен инфляцией и влиянием извне

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство постоянно следит за ценами на продукты и старается не допустить их скачкообразного роста, но для подорожания еды есть объективные причины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения", - сказал он на брифинге.

Он напомнил, что правительство, исполняя поручения президента, наладило "постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен", цель которых - "предотвратить скачкообразное повышение".

Производители различных товаров время от времени предупреждают чиновников и ритейл о подорожании своей продукции. Так, 25 октября "Коммерсантъ" сообщил, что о повышении цен на 10-20% уже в ноябре заявили производители гречки, овсянки и хлопьев, сославшись на подорожание сырья и упаковки.

27 июля на совещании по экономике президент Владимир Путин отметил роль внешних факторов в российских инфляционных процессах и отметил, что в США инфляция превысила 5% и это отражается на всей мировой экономике.