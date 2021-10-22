ЦБ РФ поддерживает предложение о повышении лимита накоплений ФНБ до 10%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает предложение Минфина РФ повысить с 7% ВВП до 10% ВВП лимит накоплений Фонда национального благосостояния, сверх которого средства фонда могут инвестироваться, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В принципе, такое решение мы поддерживаем, потому что считаем, что в условиях тех вызовов, которые ожидают российскую экономику, и в целом развития ситуации на финансовых рынках, энергетический переход, конечно, хорошо бы быть уверенным в том, что подушка безопасности у нас достаточная", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.

"Но, тем не менее, мы понимаем, что правительство будет инвестировать, и эта планка 10% помимо того, что будет инвестироваться около 2,5 трлн рублей из ФНБ в крупные инвестиционные проекты", - сказала также она.

Идею повысить лимит Минфин включил в проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленный в конце сентября. В документе отмечалось, что тенденции энергоперехода и связанные с ним риски падения спроса на нефть могут угрожать бюджетной стабильности РФ в сравнительно близкой перспективе, поэтому накопления в ФНБ нужно увеличивать.

Правительство РФ пока не приняло решения по этому предложению. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в правительстве обсуждаются различные варианты темпов повышения планки.

Он напомнил, что инициатива Минфина не затронет уже согласованный на ближайшую трехлетку объем вложений из ФНБ в крупные инвестпроекты. "Мы говорим, что в течение трёх лет плановые значения по инвестированию средств ФНБ - 2,5 трлн рублей - мы хотим обеспечить в любом случае. Это важно, чтобы все начатые инвестиционные проекты были обеспечены ресурсами. (...) Реально это (ужесточение лимита - ИФ) будет уже после 2024 года. Поскольку до 2024 года все запланированные средства к выделению из ФНБ должны быть выделены в безусловном порядке", - сказал министр.