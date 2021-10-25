На поддержку пострадавших от COVID-ограничений МСП выделят порядка 38,5 млрд руб.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделит в виде грантов на поддержку МСП из пострадавших из-за новых антиковидных ограничений отраслей порядка 38,5 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна (коронавируса - ИФ) пойдет на спад", - сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Его смогут получить малые и средние предприятия и НКО из числа наиболее пострадавших отраслей в этот период. Прежде всего тех, которые работают с населением напрямую - это сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг, а также культуры, развлечений и ряда других", - сообщил премьер-министр.

"Сумма гранта будет рассчитываться исходя из 1 МРОТ на каждого занятого. Общий объем поддержки составит порядка 38,5 млрд рублей. Такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек", - добавил Мишустин.

По его словам, с 1 ноября бизнес сможет подать заявки в ФНС на гранты дистанционно в течение полутора месяцев, а средства начнут поступать уже с 15 ноября.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября.