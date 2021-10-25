Банки РФ в сентябре сократили прибыль

Среди причин - переоценка ОФЗ на фоне роста ключевой ставки

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банковского сектора в сентябре 2021 года составила 196 млрд рублей, что почти на 20% ниже прибыли в августе (244 млрд рублей), снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Банки в сентябре 2020 года заработали почти 200 млрд рублей прибыли.

Основными покупателями на рынке ОФЗ последние несколько лет являются системно значимые кредитные организации (СЗКО). Доля их участия в аукционах ОФЗ не раз достигала 80-90%.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п., до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п., до 6,75%, в октябре - на 75 б.п., до 7,5%.

Несмотря на снижение чистой прибыли банковского сектора в сентябре, за 9 месяцев 2021 года этот показатель вырос на 65% - до 1,869 трлн рублей с 1,132 трлн рублей годом ранее. Рост прибыли сектора обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем за 9 месяцев 2020 года), отмечает ЦБ. Кроме того, влияние также оказали разовые факторы, в том числе частичное высвобождение резервов в результате продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика в июле (Сбербанк тогда продал проблемный долг "Евроцемента" - ИФ). Поддержали прибыль чистые процентные и комиссионные доходы, которые за 9 месяцев 2021 года на фоне активного кредитования выросли на 15% и 23% соответственно, подчеркивает регулятор.

Банк России по-прежнему прогнозирует прибыль банковского сектора в 2021 году на уровне 2,5 трлн рублей, следует из презентации регулятора.

Количество прибыльных банков в сентябре снизилось до 244 с 259, по итогам 9 месяцев текущего года доля прибыльных банков в активах сектора по-прежнему составляет 99%. Около 85% прибыли за 9 месяцев 2021 года получено системно значимыми кредитными организациями.

Балансовый капитал сектора в сентябре вырос на 138 млрд рублей - до 11,6 трлн рублей, что ниже заработанной прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (-63 млрд рублей). Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) по сектору в сентябре сохранился на уровне 12,4%, главным образом за счет заработанной прибыли, которая компенсировала влияние роста активов, взвешенных с учетом риска. Запас капитала в сентябре вырос на 1,2% и составил 6,2 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля). ЦБ подчеркивает, что этот запас распределен среди банков неравномерно.