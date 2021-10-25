"Делимобиль" установил ценовой диапазон IPO в $10-12 за ADS

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках IPO холдинговой компании каршеринга "Делимобиль" установлен в $10-12 за одну ADS, говорится в материалах компании.

В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планирует разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Если андеррайтеры IPO полностью реализует предусмотренный для них опцион, то объем размещения увеличится до 23 млн ADS.

Исходя из ценового диапазона и количества размещаемых акций, компания в рамках IPO может привлечь $200-240 млн, или $230-276 млн в случае реализации опциона, а free float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн), или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров.

Капитализацию всей компании, исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO, можно оценить в диапазоне от $760 млн до $912 млн (без опциона андеррайтеров).

IPO планируется провести на NYSE, бумаги будут торговаться под тикером DMOB. Также компания рассчитывает получить допуск к торгам ADS на "Мосбирже" - соответствующую заявку на листинг она подала в понедельник.

"Делимобиль" работает с 2015 года, в настоящее время сервис доступен в 11 городах РФ. Под брендом Anytime Prime в РФ развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A.

О том, что "Делимобиль" может провести IPO в конце 2021 года, "Интерфаксу" говорил основатель и президент фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани в апреле 2020 года. Фонд, в свою очередь, является бенефициаром Delimobil Holding S.A.

Готовящаяся сделка предполагала проведение pre-IPO раунда финансирования, чтобы вместе с привлеченным инвестором выводить компанию на биржу. Летом 2021 года миноритарную долю в Delimobil Holding S.A. за $75 млн приобрел "ВТБ Капитал" (через Nevsky Property Finance Ltd).

Люксембургская Delimobil Holding зарегистрирована в январе 2021 года специально для проведения IPO. Уставный капитал компании сейчас состоит из 112 млн акций.

Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга "Делимобиль" и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани - через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%).

У аффилированной с "ВТБ Капиталом" компании Nevsky Property Finance Ltd. - 13,39% холдинга.

Миноритариями Delimobil Holding являются члены совета директоров компании Станислав Грошов (3,04%) и Артур Меликян (4,23%), а также Артем Сергеев (11,13%).

Согласно проспекту, после проведения IPO Mikro Kapital Group сохранит за собой около 50,3% компании, без учета опциона андеррайтеров (если опцион будет полностью реализован - доля составит около 48,4%).

Предполагается, что у структуры "ВТБ Капитала" останется 9,87% Delimobil Holding, доля Сергеева размоется до 8,2%, Меликяна - до 3,12%, Грошова - до 2,24% (без учета опциона).

Сообщалось, что привлеченные в рамках IPO средства компания планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, погашение долга перед акционерами и прочие корпоративные задачи, в том числе зарубежную экспансию.