"Делимобиль" подал заявку на листинг на "Московской бирже"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Делимобиль" подал заявку на "Московскую биржу" на листинг своих американских депозитарных акций, следует из материалов биржи.

Компания планирует, что ее бумаги будет включены в первый котировальный список.

Холдинговая компания Delimobil Holding S.A., объединяющая каршеринговые проекты "Делимобиль" и Anytime Prime, 11 октября подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационные документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные расписки на акции Delimobil, которые будут торговаться на NYSE под тикером DMOB. Окончательные параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, не определены. Совместными букраннерами размещения выступают BofA Securities, Citigroup Global Markets, "ВТБ Капитал", а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A.

Компания планировала получить листинг и в Москве.

"Делимобиль" работает с 2015 года, сейчас сервис доступен в 11 городах России. Под брендом Anytime Prime в России развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A. Суммарно парк "Делимобиля" насчитывает почти 18 тысяч машин. Количество зарегистрированных пользователей - 7,1 млн.

По данным "СПАРК-Интерфакс", люксембургская Delimobil Holding S.A. владеет 100% ООО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") и 100% ООО "Энитайм", а также 100% ООО "Смарт Мобилити Менеджмент" (специализируется на техническом обслуживании авто).

По оценкам департамента транспорта Москвы (статистика публикуется в телеграм-канале), по состоянию на август 2021 года доля "Делимобиля" на столичном рынке составляла 44,2% против 37,7% у "Яндекс.Драйва" и 13,8% у BelkaCar.