Фондовые индексы США выросли по итогам торгов

Dow и S&P 500 достигли рекордных максимумов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка выросли по итогам торгов в понедельник, при этом индикаторы Dow и S&P 500 завершили сессию на рекордных максимумах.

В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний.

На текущий момент о своих результатах отчитались 117 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 84% из них превзошли ожидания аналитиков, согласно Refinitiv. Ожидается, что компании, бумаги которых входят в индекс, в третьем квартале суммарно увеличили прибыль примерно на 35%.

На текущей неделе ожидается информация об итогах работы ряда крупнейших компаний технологического сектора, включая Facebook Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. и Apple Inc. Также отчетность должна опубликовать треть компаний, входящих в индекс Dow, включая Caterpillar Inc., Boeing Co. и McDonald's Corp.

Трейдеры также следят за статистическими данными, чтобы получить более ясное представление о текущем состоянии экономики США.

Министр финансов США Джанет Йеллен не ждет, что инфляция в стране вернется к нормальному уровню раньше второго полугодия следующего года. Но это не означает, что власти страны теряют контроль над инфляцией, отметила она, выступая на CNN. По ее мнению, всплеск роста потребительских цен будет временным. "Американцы давно не видели такой инфляции, как сейчас. Но когда мы вернемся к нормальной жизни, можно ожидать, что это закончится", - сказала Йеллен.

По ее словам, ускорение темпов роста цен - это не столько проблема политики, сколько вопрос внешних факторов - пандемии и перебоев в цепочках поставок.

Акции Tesla Inc. подорожали на 12,7% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир бумаг компании до $1200 с $900. Рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.

Бумаги PayPal Holdings Inc. выросли в цене на 2,7%. Американская платежная система не планирует заключать сделку по покупке интернет-сервиса визуальных закладок Pinterest Inc., говорится в сообщении PayPal.

Цена бумаг Pinterest упала на 12,7%.

Котировки акций Citigroup Inc. снизились на 0,8%. Банк сообщил, что зарезервирует средства для "существенного" списания в связи с ликвидацией подразделения Citibank Korea Inc. и, вероятно, предоставит больше деталей в течение недели.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,18% и составляло 35741,15 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,47% - до 4566,48 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,90% и достиг 15226,71 пункта.