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Мощность газохранилищ в ЕС покрывает лишь 20% годового потребления

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мощность газохранилищ, имеющихся в распоряжении ЕС, позволяет покрывать только 20% годового потребления газа, сообщила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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"Мощность европейских газохранилищ покрывает 20% нашего годового потребления", - сказала она на пресс-конференции.

При этом она отметила, что не все в ЕС имеют доступ к этим хранилищам.

Еврокомиссар добавила, что в декабре 2021 года ЕК планирует ввести новые правила, которые облегчат доступ стран к мощностям газохранилищ в ЕС.

ЕС ЕК газ

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