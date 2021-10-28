В РЖД сочли несостоятельными некоторые доводы металлургов в жалобе Белоусову

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" удивлено заявлениями металлургов, пожаловавшихся первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову на проблемы с железнодорожными перевозками грузов в РФ, пишет в четверг "Коммерсантъ".

Компания "всегда крайне внимательно относится к потребностям отрасли в перевозке грузов", а для обсуждения существующих замечаний назначено совместное совещание с представителями металлургических компаний, заявил газете представитель монополии.

Ранее "Русская сталь", объединяющая интересы крупнейших металлургических компаний РФ, в письме Белоусову предупредила, что задержки в поставках сырья грозят риском "веерных остановок доменного производства". Также, по данным ассоциации, есть трудности при вывозе готовой продукции: ограничения на отправку в направлении ключевых портов не позволяют вовремя доставлять грузы потребителям.

По мнению металлургов, виной всему снижение эффективности эксплуатационной работы РЖД. С января по август, пишет ассоциация, число "брошенных" (остановленных в пути) поездов на железнодорожной сети выросло на 41,8%.

Парк магистральных локомотивов в нерабочем состоянии вырос на 16%, это приводит к их недостатку как для доставки сырья, так и для отправки продукции на экспорт, наиболее сложная ситуация - в Западной Сибири и на Южном Урале, отмечает ассоциация. При этом, пишет "Русская сталь", финансирование локомотивного парка производится из тарифа, который собирается с грузоотправителей.

Металлурги также указывают на отсутствие локомотивных бригад на всех направлениях, оптимизацию оперативного персонала без учета роста производства на крупных грузообразующих предприятиях и "фрагментированное исполнение РЖД правил недискриминационного доступа" к инфраструктуре.

Между тем, представитель "Российских железных дорог" заявил "Коммерсанту", что количество "брошенных" поездов не отражает реальную ситуацию с вывозом грузов: это внутренний показатель, учитывающий составы, временно размещенные на инфраструктуре по договору с грузоотправителями, причем "чаще всего к этой услуге прибегают как раз отправители металлургической продукции". "Наиболее важный параметр - соблюдение сроков доставки, и он находится на исторических максимумах", - подчеркнул собеседник газеты.

Кроме того, по его словам, не совсем корректно связывать проблемы отправки грузов с ростом количества локомотивов нерабочего парка: перевозки осуществляются рабочим парком, а его объем может регулироваться передислокацией локомотивов с менее загруженных на более загруженные участки.

Одновременно в компании указывают на существенный рост спроса на перевозки в указанных регионах, в частности угля. "В связи с этим грузоотправители могут сталкиваться с определенными ограничениями в согласовании заявок на перевозку по самым востребованным направлениям, что обусловлено правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре", - заявил изданию представитель РЖД, напомнив, что перевозки черных металлов выросли в январе-сентябре на 2,7%, а в октябре - на 3,8%.

В пресс-службе правительства РФ "Коммерсанту" заявили, что письмо "Русской стали" поступило в аппарат и направлено для проработки в установленном порядке в министерства транспорта РФ и "Российские железные дороги".