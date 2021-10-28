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"Роснефть" договорилась с DeGolier&MacNaughton об оценке ресурсов подземного хранения СО2 на своих участках

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" и DeGolier & MacNaughton Corp. в рамках ХIV Евразийского экономического форума в Вероне подписали соглашение о проведении оценки ресурсов подземного хранения СО2 на лицензионных участках компании в России, говорится в сообщении компании.

Оценка будет выполнена с учетом методических рекомендаций Системы управления подземным хранением ресурсов углекислого газа (SRMS) Общества инженеров-нефтяников, а также Стандартов Международной организации по стандартизации (ISO).

Исследования включают в себя общую экономическую оценку использования углекислого газа в процессах повышения нефтеотдачи пластов, а также рекомендации по опытно-промышленному применению данного метода на лицензионных участках компании. "Использование методов увеличения нефтеотдачи с помощью закачки CO2 является одним из основных подходов, позволяющих генерировать экономические выгоды от потенциального хранения углерода. По подсчетам экспертов, использование данного метода на существующих проектах может дать прирост добычи 8-18%", - отмечает "Роснефть".

По оценке компании, одной из ключевых технологий, позволяющих сократить выбросы, является улавливание и хранение СО2. Технология предусматривает улавливание углерода и его дальнейшую закачку в толщи глубокозалегающих пород, что обеспечивает безопасное, защищенное хранение на постоянной основе.

"Роснефть" провела ряд независимых исследований по возможностям реализации проектов в области улавливания и хранения СО2. По предварительным данным, в настоящий момент объем возможного хранения углекислого газа составляет от 240 до 1000 млрд тонн, а средняя оценка составляет около 500 млрд метрических тонн. Таким образом хранилища СО2 могут технически вместить объемы выбросов углекислого газа, выделяемых в РФ в течение 100 лет.

Роснефть

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