"Роснефть" будет сотрудничать с Trafigura в части сокращения выбросов СО2 по всей цепочке поставок нефти

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ПАО НК "Роснефть" совместно с Trafigura Pte. Ltd. организуют независимую оценку выбросов парниковых газов по всей цепочке поставок сырой нефти, сообщила российская НК.

Соответствующее соглашение компании подписали в рамках ХIV Евразийского экономического форума в Вероне. По условиям документа, независимый подсчет выбросов углерода "Роснефти" будет обеспечиваться от мест добычи до экспортных портов Новороссийска, Приморска и Усть-Луга. В 2020 году объем поставок через них составил около 20% от общего объема нефти, экспортируемой "Роснефтью".

"Независимая проверка будет проводиться сторонним оценщиком с использованием лучших мировых практик и общепризнанных методик. Благодаря этому покупатели смогут получить подтвержденные данные об углеродоемкости экспортной нефти компании (...). Углеродоемкость поставок компании на европейские рынки составляет, по предварительным оценкам, около 20 кг/б.н.э., что является одним из лучших показателей в нефтегазовой отрасли", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "Роснефть" и Trafigura также прорабатывают возможность реализации совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов по всей цепочке формирования стоимости нефти марки Urals.

Комплексный план "Роснефти" по углеродному менеджменту до 2035 года предполагает предотвращение прямых и косвенных выбросов парниковых газов в объёме 20 млн тонн CO2-эквивалента, сокращение интенсивности прямых и косвенных выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевое рутинное сжигание попутного газа.