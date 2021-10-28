BP заявила, что продолжает искать возможности инвестиций с "Роснефтью"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - BP продолжает искать возможности инвестиций с "Роснефтью", сообщил журналистам глава британской компании Бернард Луни.

"У нас сейчас три совместных проекта, и они очень успешные. Нам предстоит много работы по Харампуру, Таасу. И мы продолжаем смотреть вместе на новые возможности", - уточнил руководитель BP.

Также он добавил, что компания не планирует продавать долю в "Роснефти". "Мы на 100% привержены "Роснефти", это замечательное партнерство, и мы очень ему преданы", - сказал Луни.

Кроме того, Луни сообщил, что BP "старается управлять бизнесом так, чтобы поддерживать цену безубыточности нефтяного бизнеса на уровне $40 за баррель и не думать о колебаниях цены на нефть".

BP является крупнейшим иностранным акционером НК "Роснефть" с долей в 19,75%. У компаний есть три совместных предприятия в России. OOO "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (ТЮНГД), в котором BP принадлежат 20% участия, разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. OOO "Ермак Нефтегаз", созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля "Роснефти" в OOO составляет 51%, а ВР - 49%.

В рамках СП "Харампурнефтегаз" (доля BP 49%) планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд куб. метров газа. Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

Стороны также намерены развивать комплексное взаимодействие в рамках совместных проектов по добыче газа и СПГ проектов на территории России и за рубежом с возможностью маркетинга и сбыта газа на международных рынках. У "Роснефти" есть меморандум с "дочкой ВР" - BP Gas Marketing Limited - о планах заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы.