Mastercard увеличила чистую прибыль в III квартале на 60%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc, оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 60% благодаря высоким потребительским расходам в США, а также устойчивому росту трансграничных расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,41 млрд по сравнению с $1,51 млрд за тот же период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,44 с $1,51.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,37 на акцию с $1,6 на акцию годом ранее, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,19 на акцию.

Квартальная выручка Mastercard повысилась на 30%, до $4,96 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $4,95 млрд.

Главный исполнительный директор компании Майкл Майбах отметил, что потребительские расходы в США, а также объемы трансграничных сделок в системе Mastercard вернулись к докризисным уровням.

Общий объем платежей с использованием карт Mastercard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 20% - до $2 трлн.

Объем трансграничных сделок увеличился на 52% и составил порядка 97% от уровня третьего квартала 2019 года. В августе и сентябре он достигал 100% от докризисного уровня, а в период с 1 по 21 октября - 105%.

Акции Mastercard прибавляют 0,4% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 5,6%.