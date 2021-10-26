Mastercard заключила соглашение с Bakkt в сфере криптовалютных платежей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc, одна из крупнейших платежных систем в мире, и компания Bakkt Holdings Inc., специализирующаяся на криптовалюте, заключили партнерство в сфере криптовалютных платежей.

Партнерство позволит банкам, финансово-технологическим компаниям и продавцам упростить возможность предлагать и принимать криптовалютные платежи, говорится в сообщении компаний. Банки и другие финансовые институты, которые выпускают карты с помощью Mastercard, смогут также выпускать криптовалютные карты, позволяющие пользователям осуществлять платежи и зарабатывать вознаграждение в биткойнах.

Mastercard сообщила в феврале, что готовится начать принимать криптовалюты в своей системе. Компания расширяет партнерства с финансово-технологическими фирмами и ищет способы сделать возможными платежи с использованием не только традиционных дебетовых и кредитных карт, но и других средств.

В рамках партнерства крупные банки смогут предлагать криптовалютные карты при поддержке Bakkt, что в перспективе позволит им существенно увеличить количество клиентов. Эти карты позволят потребителям оплачивать товары с помощью биткойнов.

Акции Mastercard в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,7%, цена бумаг Bakkt растет на 34%. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 234,4%.