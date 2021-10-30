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Макрон указал, что Россия и "Газпром" не ответственны за рост цен на газ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что не следует возлагать ответственностью за рост цен на газ на Россию и "Газпром", необходимы альтернативные источники энергии.

"Дело не в том, слишком ли мы зависим от компании ("Газпрома" - ИФ) или нет. Вопрос в создании альтернатив. И единственная альтернатива - это европейские возобновляемые источники энергии и, конечно же, европейская ядерная энергия", - сказал политик в интервью Financial Times.

Макрон призвал участников саммита G20, открывающегося в Риме в субботу, приложить усилия, направленные на стабилизацию цен на энергоносители, чтобы предотвратить перебои с поставками этой зимой.

"В ближайшие недели и месяцы нам необходимо улучшить видимость и стабильность цен, чтобы напряженность в отношении цен на энергоносители не порождала неопределенности и не подрывала восстановление мировой экономики", - заявил он.

При этом французский президент отметил, что "не располагает свидетельствами, что имело место манипулирование ценами на газ", в чем Запад обвиняет Россию.

По его словам, "дело касается торговых отношений", добавив, что "они не должны использоваться в геополитических целях".

Макрон сказал, что он не думает, что цены могут быть снижены, учитывая напряженность в вопросах обеспечения спроса.

Эммануэль Макрон Франция Россия Газпром

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