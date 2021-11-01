Добыча газа "Газпрома" в октябре выросла до максимума с 2013 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" в октябре 2021 года выросла по отношению к октябрю 2020 года (42,75 млрд куб. м) на 4% - до 44,5 млрд куб. м, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Достигнутый показатель является максимальным для октябрьского производства с 2013 года (тогда было 47,1 млрд куб. м).

С начала года добыча газа "Газпрома" вышла на уровень 422,6 млрд куб. м, что на 15,2%, или 56 млрд куб. м больше, чем за 10 месяцев 2020 года.

Показатель добычи газа за последние 12 месяцев (с ноября 2020 по октябрь 2021) достиг 508 млрд куб. м.

Последний официальный прогноз добычи на 2021 год, более 510 млрд куб. м, был озвучен руководством компании 31 августа.