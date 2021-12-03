Индекс PMI сферы услуг РФ в ноябре снова оказался ниже критической отметки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в ноябре 2021 года составил 47,1 пункта, опустившись с октябрьского значения 48,8 пункта, сообщается в материалах исследования IHS Markit. Данные свидетельствует о втором подряд месяце падения деловой активности. Спад ускорился и стал самым быстрым с октября 2020 года. Полученные сообщения говорят о том, что снижение было связано со слабым спросом и повторным введением ограничений из-за COVID-19, отмечается в пресс-релизе.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в ноябре составил 48,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта в октябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, более строгие меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции повлияли на новые заказы: продажи в ноябре стабильно снижались. Сокращение стало вторым по величине темпов за 17 месяцев.

Слабый потребительский спрос распространился и на международных клиентов. В то время как в октябре наблюдался рост числа новых экспортных заказов, поставщики услуг зафиксировали неизменный уровень спроса со стороны иностранных клиентов в последний период исследования.

Темпы роста затрат в ноябре ускорились. Поставщики услуг сообщили о самом быстром их увеличении за шесть месяцев, которое стало одним из самых высоких за всю историю наблюдений. Компании объясняли рост цен на сырье более высокими расходами на топливо, заработную плату и поставки.

"Хотя компании сферы услуг зарегистрировали более резкий рост затрат, они зафиксировали более мягкий рост отпускных цен в середине четвертого квартала. Однако темпы инфляции в целом по-прежнему были высокими и превышали средние долгосрочные показатели. Участники исследования продолжали утверждать, что более высокие тарифы были вызваны переносом более высоких затрат на клиентов", - отмечается в обзоре.

Между тем занятость в ноябре в целом не изменилась, в отличие от незначительного сокращения в октябре.

В связи с более слабым спросом объемы незавершенных заказов сократились десятый месяц подряд. Темпы сокращения ускорились до максимальных за три месяца и в целом были резкими.

Деловые ожидания у российских поставщиков услуг в ноябре снизились. Несмотря на то что компании оставались в целом оптимистичными относительно прогнозов объемов производства на предстоящий год, уровень оптимизма был самым низким с августа. В тех случаях, когда были отмечены положительные настроения, компании связывали это с надеждами на улучшение условий спроса.