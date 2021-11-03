Оборот торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" за октябрь вырос на 15%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") по итогам октября 2021 года составил $30,88 млрд, что на 15% больше, чем в сентябре 2021 года ($26,79 млрд) и на 79% больше, чем в октябре 2020 года ($17,24 млрд), говорится в сообщении биржи.

По итогам 10 месяцев 2021 года объем торгов составил $322,92 млрд, что почти втрое больше, чем за январь-октябрь прошлого года ($110,42 млрд). Оборот торгов за этот период на "СПБ бирже" был равен объему торгов на "Московской бирже" ($322,66 млрд). Доля торгов "СПБ биржи" в общем объеме торгов акциями, паями и депозитарными расписками составила 50,02%.

При этом, если сравнивать объем торгов двух бирж в октябре, то оборот торгов "Мосбиржи" на рынке акций, депозитарных расписок и паев оказался на 37% больше, чем у "СПБ биржи", и составил 3 трлн рублей или $42,3 млрд (при среднедневном курсе Банка России в 71,45 рубля за доллар США).

Среднедневной объем торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" в октябре увеличился на 20,8% по сравнению с сентябрем, до $1,47 млрд. Участниками торгов в октябре было заключено 23,52 млн сделок.

Количество активных счетов инвесторов за октябрь увеличилось на 2,4% и составило на конец месяца 844,7 тыс. Число счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с сентябрем на 3,2%, до 1,47 млн.

По состоянию на 31 октября на "СПБ бирже" было зарегистрировано 16,04 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8,54% больше, чем месяцем ранее (14,78 млн в сентябре). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с сентябрем на 8,9%, до 10,95 млн.

Сделки в октябре заключались с 1,626 тыс. акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, а также с 25 еврооблигациями. Стоимостной объем сделок еврооблигациями в октябре составил $4,11 млн.

В октябре на утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 16:30, пришлось почти 17% месячного объема торгов, на торговые часы с 7:00 до 10:00 (инвесторам в данном периоде доступно 100 акций и депозитарных расписок) - около 2%.

"СПБ биржа" - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа включает дочерние операционные компании: НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ", оказывающая услуги клиринга, и ПАО "Бест Эффортс Банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.