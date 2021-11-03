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Акционеры Hertz решили продать акции компании на открытом рынке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американская Hertz Global Holdings Inc., занимающаяся прокатом автомобилей, объявила о намерении ряда ее акционеров разместить на открытом рынке в общей сложности 37,1 млн акций компании.

Бумаги будут предложены инвесторам по цене $25-29, сообщила Hertz. Таким образом, объем размещения может превысить $1 млрд.

Сама компания не продает акции и ничего не получит от размещения бумаг акционерами.

Акции Hertz размещаются на бирже Nasdaq и будут торговаться под тикером "HTZ".

В августе Hertz заявила, что планирует вернуть себе листинг на крупной фондовой бирже до конца 2021 года . Акции компании были выведены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в 2020 году, после того как компания инициировала процедуру банкротства, чтобы получить защиту от кредиторов. Она вышла из банкротства 30 июня 2021 года, и в настоящее время акции новой Hertz торгуются на внебиржевом рынке. Их стоимость опустилась на 5% на торгах в среду.

Компания сообщила, что намерена выкупить собственные акции на сумму от $250 млн до $500 млн в ходе размещения бумаг акционерами.

Спрос на услуги Hertz, резко снизившийся в прошлом году из-за карантинных ограничений, восстанавливается на фоне общего подъема туристической активности. Благодаря массовой вакцинации люди вновь стали активнее путешествовать и брать машины в аренду. В то же время производство автомобилей в мире снизилось из-за нехватки полупроводниковых компонентов, что привело к подъему цен на подержанные машины и росту спроса на прокат автомобилей.

Hertz вернулась на прибыльный уровень в третьем квартале 2021 года, увеличив выручку почти вдвое.

В конце октября компания сообщила о намерении закупить 100 тысяч электромобилей Tesla до конца 2022 года. Глава Tesla Илон Маск, однако, заявил в понедельник, что контракт между двумя компаниями пока не подписан.

Hertz США Nasdaq NYSE Tesla

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