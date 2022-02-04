Hertz возглавил бывший топ-менеджер Goldman Sachs

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская Hertz Global Holdings Inc., занимающаяся прокатом автомобилей, сообщила, что назначила бывшего топ-менеджера Goldman Sachs Group Inc. Стефана Шерра своим главным исполнительным директором.

Шерр вступит в должность 28 февраля. С октября 2021 года врио гендиректора компании является Марк Филдс, он занял этот пост с приставкой врио сразу после перехода в компанию из Ford Motor.

Шерр в конце 2021 года ушел в отставку с поста главного финансового директора Goldman Sachs после почти 30 лет работы в этом банке.

"Hertz является выдающимся брендом и устойчивым бизнесом, который отлично справляется с трансформацией путей передвижения людей безопасным, удобным, доступным и более экологически чистым образом", - заявил Шерр.

Котировки акций Hertz растут на 3,9% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу. С начала текущего года капитализация компании, которая провела IPO в ноябре 2021 года, упала на 22,97%, в то время как индекс S&P 500 потерял 6,1% за этот период.