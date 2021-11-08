"Газпром" запланировал пятое в этом году размещение евробондов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" готовится разместить 7-летние еврооблигации в евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Газпромбанк, JP Morgan, Mizuho Securities, Sber CIB и UniCredit.

Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки пройдут 8 ноября.

Это пятый выход "Газпрома" на международный долговой рынок с начала года. В январе компания разместила 8-летние евробонды на $2 млрд, в феврале – 6-летние евробонды на 1 млрд евро, в июне – 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков, в июле – 10-летние евробонды на $1 млрд.

В февральской сделке спрос на еврооблигации "Газпрома" в евро в ходе сбора заявок превышал 2,1 млрд евро. Долговые бумаги были размещены по ставке 1,5%.