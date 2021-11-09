Заявка на транзит газа через Украину в Словакию выросла с 75 до 83 млн куб. м

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Заявка на вторник на прокачку газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м за несколько предыдущих дней, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил, что концерн планировал 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России, а затем начать заполнять свои мощности хранения в Европе (прежде всего в Германии и Австрии).

Наблюдатели ждали, что для реализации этих планов "Газпром" задействует неиспользованные свободные мощности на украинском и польском направлениях. Однако концерн пока не докупал дополнительные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", который на ноябрь забронирован только на треть.