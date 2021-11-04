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Власти Молдавии предупредили граждан о рекордных ценах на газ

Планируется частичная компенсация расходов

Власти Молдавии предупредили граждан о рекордных ценах на газ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Тарифы на газ для потребителей будут самыми высокими за всю историю Молдавии, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в четверг в эфире телеканала Jurnal TV.

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"В результате переговоров с "Газпромом" нам удалось добиться хорошей цены в нынешних условиях. Но это все равно очень высокая цена. Следует признать, что это будут самые высокие тарифы за всю историю Молдавии, а правительству придется компенсировать потребителям часть расходов", - заявила Гаврилица.

"Мы намерены использовать смешанный подход. С одной стороны - будут увеличены объемы компенсаций для поддержки в холодное время года (уязвимым слоям населения), с другой - внедрена целевая программа компенсаций в зависимости от доходов", - сказала премьер.

Гаврилица отметила, что правительство вряд ли прибегнет к освобождению от НДС на газ, который в настоящее время составляет 8%.

"Снижения НДС порождают искажения, они приобретают политический характер, поэтому к ним следует прибегать при наличии чёткой социальной причины. Как показывает передовой опыт, лучше, чтобы правительство субсидировало население напрямую, а не снижало налоговое бремя для "Молдовагаз". Мы считаем, что лучший вариант - предоставлять компенсации через программы поддержки граждан", - сказала Гаврилица.

Ранее эксперты предлагали отменить НДС на газ, что позволило бы снизить нагрузку на потребителей.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Прежний контракт истек 30 сентября.

В октябре Молдавия покупала газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров. При этом "Газпром" поставлял только 67% необходимого объема газа. Из-за его нехватки давление в трубопроводе упало до критических 13 бар. Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября. Для поддержания баланса в газопроводе Молдавия в последней декаде октября взяла в долг газ в Украине и Румынии, а также покупала на международном рынке по 1-1,5 млн кубометров газа в день. Средняя цена составила $994 за тысячу кубических метров.

Молдавия

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