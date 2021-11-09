"СПБ биржа" в ходе IPO собралась разместить до 12,5% акций и привлечь $150 млн

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") планирует разместить в ходе IPO до 14,3 млн акций, или 12,5% капитала, и привлечь около $150 млн, говорится в сообщении компании.

Согласно пресс-релизу, ценовой диапазон составляет $10,5-11,5 за акцию, что соответствует капитализации компании в $1,2-1,3 млрд.

Ожидается, что торги акциями компании с тикером "SPBE" начнутся на самой "СПБ бирже" 19 ноября или около этой даты.

Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи.

Компания планирует использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний – "СПБ банк" и "СПБ клиринг".

Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), "дочка" биржи АО "Восход" выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться как квазиказначейские на балансе "Восхода".

Организаторами сделки в качестве совместных глобальных координаторов выступают "ВТБ Капитал", "Тинькофф" и "Альфа CIB", эти же инвестбанки совместно с "Атоном", Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, "Финамом", Investment Company Freedom Finance LLC, банком "Открытие", Sova Capital Limited и Совкомбанком выступают в качестве совместных букраннеров.

"СПБ биржа" планирует проводить это размещение по правилам Regulation S, в котором смогут принимать участие российские и международные институциональные инвесторы, а американские – нет. "СПБ биржа" в октябре официально объявляла о намерениях получить листинг на американской площадке в первом полугодии 2022 года. Тогда же источники "Интерфакса" сообщали, что получить листинг на Nasdaq биржа планирует в апреле 2022 года и привлечь на этой площадке еще около $300 млн.

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. "СПБ биржа" работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. В обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,7 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером биржи является ассоциация "НП РТС" (14%). Долями в капитале компании также владеют участники рынка: "Фридом финанс" принадлежит 12,8%, ВТБ - 10,8%, Совкомбанку - 10%, группе "Тинькофф" - 5%, структурам "Атона" - 3,5%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%. Доли в бирже имеют менеджмент биржи и члены совета директоров в рамках опционной программы.

В настоящее время уставный капитал биржи составляет 427,82 млн рублей. Согласно утвержденной Банком России допэмиссии, он может быть увеличен вдвое путем размещения 114 млн 86 тыс. 160 акций номинальной стоимостью 3,75 рубля каждая.