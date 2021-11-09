Минпромторг предложил повысить в 9 раз утильсбор на ввозимые в РФ новые электромобили

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Повышающие коэффициенты для расчета утильсбора на ввозимые в РФ новые легковые электромобили могут быть проиндексированы с начала 2022 года почти в 9 раз, на подержанные электромобили старше трех лет – почти в 4 раза. Это следует из подготовленного Минпромторгом РФ проекта постановления правительства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru.

Предложенные министерством поправки должны уточнить постановление правительства (№1291), по которому рассчитывается размер уплаты утильсбора на автомобили.

Предполагается, что повышающий коэффициент для расчета сбора на импорт юрлицами новых легковых электромобилей увеличится с нынешнего 1,63 до 14,4; машин старше трех лет – с 6,1 до 24,1. Таким образом, с учетом базовой ставки в 20 тыс. руб. утильсбор с одного нового легкового электромобиля планируется увеличить с 32,6 тыс. руб. до 288 тыс. руб.; с подержанного автомобиля – со 122 тыс. руб. до 482 тыс. руб.

"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", - отмечает Минпромторг в пояснительной записке к проекту постановления.

Согласно документу, изменения также будут внесены и в части расчета сбора на автомобили, которые ввозятся в РФ физическими лицами для личного пользования.

"Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, составит не более 4,5 тыс. руб. в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тыс. руб. в отношении автомобилей, бывших в употреблении", - пишет Минпромторг в пояснительной записке.

Коэффициенты утильсбора по двум указанным Минпромторгом видам автомобилей сейчас составляют 0,17 и 0,26 соответственно. Таким образом, при базовой ставке утильсбора в 20 тыс. руб. предельный размер сбора с машины должен составлять не более 3,4 тыс. руб. и 5,2 тыс. руб. соответственно. В то же время обозначенные Минпромторгом в пояснительной записке предельные лимиты рассчитаны исходя из возможной базовой ставки сбора в 25 тыс. руб.

Именно такая 25-процентная индексация утильсбора на легковые автомобили в целом – через повышение базовой ставки с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб. – была предложена Минпромторгом в начале года и согласовывалась в правительстве. Однако официальных решений по повышению сбора пока не принималось.

Общественное обсуждение проекта Минпромторга по коэффициентам утильсбора на электромобили будет проходить до 23 ноября, говорится в опубликованных на regulation.gov.ru материалах.

Обсуждение на заседании ЕЭК

Как сообщалось, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в конце октября обсуждалось продление беспошлинного ввоза электромобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продлить его предлагала Белоруссия, РФ выступала против.

В Минпромторге "Интерфаксу" заявляли: "Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России. В этой связи предложение республики Беларусь в том виде, в котором оно выносится на рассмотрение Совета ЕЭК, Минпромторг России не поддерживает". Знакомые с итогами заседания источники сообщали "Интерфаксу", что согласованной позиции по вопросу выработано не было, и тема еще будет обсуждаться.

Ассоциация европейского бизнеса обеспокоена

Обеспокоенность в связи с возможным введением пошлин на ввоз в РФ электромобилей выразила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в своем традиционном автомобильном пресс-релизе, который вышел накануне.

"Разумеется, растущий сегмент электромобилей может со временем быть занят моделями местного производства. Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж. Кроме того, некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей", - отметила АЕБ со ссылкой на главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.

От лица комитета Штэрцель заявил, что "продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству".