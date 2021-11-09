Минэнерго США ждет, что цена Brent останется близ $82 за баррель до конца года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго США ожидает, что цена Brent до конца 2021 года сохранится на уровне $82 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ранее управление прогнозировало цену Brent в четвертом квартале на уровне $81 за баррель.

В октябре средняя цена барреля Brent составила $84 за баррель, что на $9 больше, чем в сентябре, а средняя цена WTI составила $81 за баррель, что на $10 больше, чем в сентябре.

"Без поправки на инфляцию эти цены были самыми высокими среднемесячными ценами с октября 2014 года. Ограничения в отношении мировой добычи нефти и ожидания повышения спроса этой зимой продолжают способствовать повышению ценового давления. [...] Кроме того, несколько стран, таких как Таиланд, Израиль, Австралия и США, ослабили ограничения на международное передвижение в начале ноября, что может поддержать рост спроса на топливо для авиаперелетов в некоторых регионах этой зимой", - отмечает EIA.

EIA отмечает, что цены на нефть выросли за последний год в результате стабильного сокращения мировых запасов нефти, которое в среднем составило 1,9 млн б/с в течение первых трех кварталов 2021 года.

"В дополнение к устойчивому сокращению запасов цены выросли после того, как ОПЕК+ объявила в начале октября и подтвердила 4 ноября, что группа сохранит текущие производственные цели неизменными. Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent останутся близкими к текущим уровням до конца 2021 года, составляя в среднем $82 за баррель в четвертом квартале 2021 года. В 2022 году мы ожидаем, что рост добычи в странах ОПЕК+, США и других странах, не входящих в ОПЕК, будет опережать рост мирового потребления нефти и будет способствовать снижению цен на нефть Brent с текущих уровней до среднегодового уровня в $72 за баррель", - говорится в докладе.

Прогноз по добыче нефти в США EIA повысило на 2021 год на 0,1 млн б/с - до 11,1 млн б/с.

В октябре добыча нефти в США составила в среднем 11,4 млн б/с по сравнению с 10,7 млн б/с в сентябре в результате увеличения добычи после сбоев из-за урагана Ида.

"Мы прогнозируем, что в декабре добыча вырастет до 11,6 млн б/с. Мы ожидаем, что годовая добыча в среднем составит 11,1 млн б/с в 2021 году и увеличится до 11,9 млн б/с в 2022 году по мере роста добычи трудноизвлекаемой нефти в США", - пишет EIA.

При этом рост добычи будет происходить в основном за счет увеличения количества буровых установок на суше, что, как ожидает EIA, компенсирует темпы падения добычи.

В октябрьском обзоре EIA ожидал добычу США в следующем году в объёме 11,7 млн б/с.