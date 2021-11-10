Рубль утром слегка снижается к доллару и евро на фоне негативных сигналов с мировых рынков

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,75-70,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,855 руб./$1 (+10 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,0425 руб./EUR1 (+14,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,91 коп. к уровню закрытия 9 ноября, до 75,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,16 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 60,72 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов 10 ноября на фоне негативных сигналов с мировых рынков. При этом на нефтяных площадках стоимость "черного золота" начала расти, однако данный фактор уже учтен в текущем курсе нацвалюты, поскольку значительно сказался на ее укреплении накануне.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,12 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $84,26 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие рынка 9 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,58%, китайский CSI300 - 1,4%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,37%.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, S&P 500 прервал самую длительную (8 сессий подряд) с 1997 года серию рекордов. Некоторые инвесторы посчитали откат рынка небольшой передышкой после нескольких дней непрерывного подъема. Сильные отчеты компаний за третий квартал поддерживают рынок акций, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность инвесторов усилением инфляции и проблемами в цепочках поставок.

Статданные, опубликованные во вторник, показали небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,6% с 0,5% в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом выражении цены производителей в США подскочили рекордными темпами - на 8,6%, как и в предыдущем месяце.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила, что индикатор оптимизма представителей малого бизнеса в октябре опустился на 0,8 процентного пункта, до 98,2 пункта, минимума с марта.