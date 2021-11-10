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Brent подорожала до $85,02 за баррель

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти утром в среду на данных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении запасов в США.

К 8:07 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (на 0,28%), до $85,02 за баррель. За вторник контракт подорожал на $1,35 (1,62%), до $84,78 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,04 (на 0,05%) - до $84,19 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $2,22 (на 2,7%), до $84,15 за баррель.

По оценкам API, на минувшей неделе резервы нефти в США снизились на 2,5 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,9 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 234 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о динамике объема запасов позднее в реду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 1,6 млн баррелей, запасы дистиллятов не изменились.

Brent WTI API США Кушинг

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