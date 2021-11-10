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Инфляция в США в октябре ускорилась до максимума за 30 лет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 6,2% относительно того же месяца прошлого года. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны.

Показатель достиг максимального значения с ноября 1990 года.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,4% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали значение индекса CPI в сентябре на уровне 5,9%.

Цены на энергоносители в октябре подскочили на 30%, на продукты питания – на 5,3%.

Индекс CPI вырос на 0,9% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,6%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,6% за месяц и на 4,6% за год. Аналитики ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго – на 4,3%.

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