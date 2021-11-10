Байден пообещал бороться с инфляцией на фоне рекордно высокого роста цен за 30 лет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду заявил, что его важнейшим приоритетом является борьба с инфляцией в стране.

"Сегодняшний отчет об инфляции говорит о росте цен за последний месяц. Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет - изменить направление этой тенденции", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

В заявлении он также отметил, что призвал Федеральную торговую комиссию предпринимать меры при возникновении рыночных спекуляций.

Ранее в среду сообщалось, что потребительские цены в США в октябре выросли на 6,2% относительно того же месяца прошлого года, показатель достиг максимального значения с ноября 1990 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,4% месяцем ранее. Цены на энергоносители в октябре подскочили на 30%, на продукты питания - на 5,3%.