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Число жалоб на российские банки за 9 месяцев упало на треть

В то же время количество жалоб на страховщиков выросло на 20%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Число жалоб на российские банки за 9 месяцев этого года снизилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, когда регулятору поступали обращения по реструктуризации кредитов из-за пандемии, говорится в сообщении Банка России.

В то же время в отношении страховых организаций поступило на 20,4% больше обращений от клиентов, а в отношении микрофинансовых организаций (МФО) рост составил 37,3%. В итоге общее число жалоб регулятору в январе-сентябре снизилось на 12,5%.

"Рост жалоб отмечался по большинству основных страховых тематик и во многом был обусловлен эффектом низкой базы, сложившейся на фоне ограничений из-за COVID-19 в апреле - июне 2020 года. Кроме того, на динамику обращений повлияло снижение доступности ОСАГО в ряде регионов", - сообщил Банк России.

По данным регулятора, одной из причин всплеска жалоб на МФО стала деятельность неформальной группы взаимосвязанных организаций, которые нарушают права потребителей. Банк России в 2021 году исключил из реестра шесть МФО, входивших в эту группу. Также в структуре жалоб на микрофинансовые организации растет доля навязывания дополнительных платных услуг.

Основной причиной жалоб на мисселинг (+14,8%) остаются некорректные продажи инвестиционного страхования жизни. В то же время продолжает расти число жалоб на мисселинг продуктов и услуг брокеров.

Что касается негосударственных пенсионных фондов, то количество жалоб на них в январе-сентябре снизилось на 28,9% по сравнению с 9 месяцами 2020 года, "благодаря изменению с 2019 года правил перевода пенсионных накоплений".

ЦБ РФ

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