Минсельхоз РФ может пересмотреть формулу расчета пошлины на экспорт пшеницы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз при дальнейшем росте мировых цен на пшеницу может пересмотреть формулу расчета "плавающей" пошлины на экспорт этого зерна из РФ.

"В случае значительного роста мировых цен - допустим, до $400 за тонну и более - формула расчета "плавающей" экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с членами правительства, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Напомнив, что в настоящее время пошлина составляет $69,9 за тонну, Патрушев сказал, что "это позволяет поддерживать внутренние цены на уровне существенно ниже мировых". "Для обеспечения потребности внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируем введение тарифной квоты на вывоз зерновых, в рамках которой предусматривается отдельная квота на пшеницу, - сказал он. - Размер квоты будет определен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сельхозсезона (июль-декабрь 2021 года - ИФ)".

Механизм зернового демпфера

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, пересмотр формулы расчета "плавающей" пошлины фактически означает донастройку механизма ценового демпфера.

"Минсельхоз совместно с другими ведомствами действует на опережение и отрабатывает сценарий, когда цена FOB на российское зерно превысит планку в $400 за тонну, - заявил он журналистам. - К сожалению, не исключено, что в сложившейся ситуации энергетического кризиса в Европе и снижения объема предложения минеральных удобрений на мировом рынке некоторые страны-экспортеры сельхозпродукции будут вынуждены пересмотреть прогнозы урожая в сторону понижения, что приведет к росту мировых цен на базовые продукты питания, включая зерно".

По его словам, вариантов изменения формулы расчета пошлины не так много. "Это либо снижение необлагаемого порога, который сейчас составляет $200 для пшеницы и $185 для ячменя и кукурузы. Второй вариант - пересмотр соотношения 30/70, когда в виде пошлины будет взиматься не 70% от превышения актуальной цены экспортного контракта над необлагаемым порогом, а большая величина", - сказал Зернин.

"Что касается сроков введения квоты на вторую половину текущего сезона (январь-июнь 2022 г. - ИФ), то мы не ожидаем их раньше середины февраля, как это было и в прошлом сезоне. Дело в том, что свод и сверка экспортной статистики требует определенного времени. 15 февраля - разумный срок, приемлемый как для государства, так и для экспортеров", - заявил он.