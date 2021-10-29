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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 10 ноября повысится до $69,9

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 10 ноября повысится до $69,9 с $67 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень вырастет до $54,8 с $42,6 за тонну, на кукурузу - до $50,1 c $49,7 за тонну.

Как сообщалось, срок ставок, действующих с 27 октября, из-за нерабочих дней продлен до 9 ноября.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $299,9 за тонну ($295 неделей ранее), на ячмень - $263,6 ($245,9), на кукурузу - $256,6 ($256) за тонну.

Новые ставки пошлин будут действовать по 16 ноября.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы. Прогноз на наступивший сельхозгод - 45-48 млн тонн.

Минсельхоз РФ

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