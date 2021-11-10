Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Запасы нефти в США выросли на 1 млн баррелей за неделю

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн баррелей - до 435,1 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США

Новости по теме

Новости

MasterCard ожидает сильного роста финансовых показателей с 2022 по 2024 год

MasterCard ожидает сильного роста финансовых показателей с 2022 по 2024 год

"Газпром" не заказал дополнительных мощностей через Украину и Польшу на четверг

"Газпром" не заказал дополнительных мощностей через Украину и Польшу на четверг

Бронирование газопровода "Ямал-Европа" выросло после внутридневного аукциона

Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

"Газпром" заказал на среду максимальный по договору объем украинского транзита

Минфин предложил доверять аудит отчетности "стратегов" иностранцам с согласия ФСБ

ФАС разрешит МГТС повысить тарифы для населения на 5,1%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });