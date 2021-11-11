Нефть Brent подешевела до $82,14 за баррель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к снижению после первоначального роста.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 по московскому времени подешевели на $0,5 (на 0,61%) - до $82,14 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $0,63 (на 0,77%) - до $80,71 за баррель.

Инвесторы оценивают возможность того, что США высвободят больший объем резервов. Президент США Джо Байден сказал, что сокращение затрат на энергоносители является его приоритетом на фоне данных, указавших на самый существенный рост потребительских цен в стране за 31 год, пишет Trading Economics.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн баррелей - до 435,1 млн баррелей, свидетельствуют официальные данные министерства энергетики. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных S&P Global Platts.

В то же время резервы бензина снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и не предполагали изменения резервов дистиллятов.

Тем временем Европейская комиссия существенно повысила прогнозы цен на нефть в ближайшее время.

Как сообщается в ежеквартальном обзоре ЕК, в среднем в этом году марка Brent будет стоить $71,6 за баррель против предполагавшихся весной $63,9 за баррель. Оценка на следующий год улучшена до $78,9 за баррель, с $61,6 за баррель.

В 2023 году цена нефти, как ожидается, будет составлять $72,3 за баррель.

Эксперты Julius Baer отмечают признаки смягчения на нефтяном рынке. "Возможно, мы наблюдаем первые признаки фундаментального перехода к смягчению на рынке, не в последнюю очередь потому, что спрос на нефть в дальнейшем продолжит расти в умеренном темпе, а увеличение предложения сланцевой нефти в США и странах ОПЕК+ обеспечит достаточную компенсацию. Мы считаем, что рынок нефти находится на пике, и отмечаем, что цены на нефть торгуются в "бычьих" диапазонах наших прогнозов", - пишет глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.

"Основным фактором неопределенности в ближайшей перспективе является конфронтация между производителями и потребителями и возможность вмешательства в рынок со стороны правительства США в связи с ростом цен на топливо", - отметил он.