"АвтоВАЗ" 12 ноября приостановит производство на заводе в Тольятти

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" приостановит сборку автомобилей на всех трех производственных линиях на заводе в Тольятти. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза тольяттинского автозавода Сергей Зайцев.

"Действительно, работа производственных линий №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend), №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) будет приостановлена на один день – 12 ноября", - сказал Зайцев.

Таким образом, на текущей неделе сборка Lada Granta велась лишь 9 ноября, Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan собирали с 8 по 11 ноября включительно. Для Lada Niva Legend вся неделя окажется нерабочей.

Сообщалось, что "АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планируется, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен. Так, суббота 25 сентября стала рабочей для производственной линии №1.

Однако в октябре "АвтоВАЗу" удалось запустить сборку автомобилей на всех трех линиях на площадке в Тольятти лишь дважды – с 11 по 12 октября и с 27 по 29 октября. При этом без простоев в течение прошлого месяца отработало производство по выпуску Lada Niva Legend.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. – СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).